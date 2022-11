Sono arrivate in Sardegna le reliquie di Santa Teresa di Calcutta e di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.

Grande cerimonia di accoglienza, fra canti e preghiere dei fedeli, all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Quindi il trasferimento, in forma privata, nella cappella del Seminario arcivescovile di Cagliari.

Nel tardo pomeriggio, poi, la partenza per Quartucciu, dove le spoglie saranno ospitate, prima del rientro, rispettivamente, a Roma e Torino, nella parrocchia di San Pietro Pascasio in via Tabarca. La chiesa resterà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 21, per consentire ai fedeli la venerazione delle reliquie.

Santa Teresa di Calcutta, morta nel 1997, è la fondatrice della congregazione delle Missionarie della carità. Il suo impegno totale e instancabile, rivolto ai poveri, ha portato la religiosa a ricevere il Premio Nobel per la Pace nel 1979. È stata proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. La sua memoria liturgica ricorre il 5 settembre.

San Giuseppe Benedetto Cottolengo, morto a Chieri nel 1842, è il fondatore della Piccola casa della divina provvidenza e delle congregazioni ad essa collegate: fratelli, suore e sacerdoti del Cottolengo.

San Giuseppe è stato proclamato santo da papa Pio XI nel 1934. La sua memoria liturgica cade il 30 aprile.

