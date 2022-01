Ormai è conosciuto come il tabacchino della fortuna. Con le vincite che si moltiplicano per la gioia dei clienti e la soddisfazione degli stessi titolari della storica Tabaccheria “Puddu Annarella”. Questa volta sono stati vinti quasi 50.000 euro con 8 euro. La vincita, unica in tutta Italia, è stata centrata con il nuovo totocalcio, formula 11.

Sei ragazzi hanno acquistato la schedina, già preparata con i risultati, dai proprietari Marco e Luca Piseddu, ottenendo una vincita complessiva di 46.700 euro. Il costo della giocata, come detto, 8 euro. "La schedina è stata preparata da me e mio fratello e messa in vendita – racconta Marco – Abbiamo inserito undici partite e sono state tutte azzeccate. Siamo davvero felici per i nostri clienti che si spartiranno quasi 8.000 euro a testa. Una cifra che fa sicuramente comodo di questi tempi. È stata poi l'unica vincita in tutta Italia col Totocalcio formula 11”.

Il mese scorso con un tagliando “20X” erano stati vinti 10mila euro da una ragazza e con il gioco il “Miliardario” un fortunato ragazzo aveva trovato il simbolo che gli permetteva di vincere tutti i premi da 500 euro e da 1000 euro per un totale di 10mila euro. E, ancora, una signora otteneva 1.000 euro con il gratta e vinci “Numerissimi”.

In questa ricevitoria era stato venduto un biglietto del “Turista per sempre” con vincita di un milione e 740.000 euro. La fortunata era stata una signora di media età. Poco tempo fa anche una vincita di 40.000 euro di una ragazza grazie ad un “Gratta e vinci 50x” di 10 euro.

