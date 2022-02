Un nuovo centenario a Cagliari. Nato in città il 2 febbraio 1922, campagne di guerra dal '42 al '45, medaglie e onorificenze, fra cui Diploma d'onore combattente per la Libertà, Cavaliere della Repubblica Italiana e Médaille de la Fraternité Européenne per aver salvato dei partigiani corsi. Dal 1946 alla pensione in servizio attivo nella Polizia di Stato.

Giocondo Muscas, mercoledì, ha spento le sue prime cento candeline con la famiglia, gli amici e i commilitoni. A portare i saluti e le congratulazioni del Comune nella sua casa di Is Mirrionis l'assessore Alessandro Sorgia.

"Il valoroso Giocondo Muscas è la testimonianza di una longevità sana e operosa, ispirata ai valori portanti della Repubblica", il commento di Sorgia. “La sua è stata una vita contrassegnata da prove dure, sacrificio e esemplare dedizione alla famiglia, al lavoro e alla comunità".

Per lui l’omaggio della medaglia e della pergamena celebrative.

