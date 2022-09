Riparte, dopo la pausa estiva, la nuova stagione di “15 minuti con…”, il talk sulla salute dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda.

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e la prima puntata sarà interamente dedicata proprio a questa patologia.

In occasione della ripartenza il primo appuntamento sarà doppio, “15 minuti …+ 15”, e andrà in onda in diretta martedì 4 ottobre (alle 17) sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su Unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il dottor Massimo Dessena, chirurgo senologo del Policlinico Duilio Casula, la dottoressa Maria Antonietta Barracciu, responsabile del Centro senologico della Asl di Cagliari, e la dottoressa Mariele Dessì, oncologa del Policlinico Duilio Casula.

IL FOCUS – In Sardegna ogni anno si registrano circa 1500 nuovi casi di tumore al seno e 1 donna ogni 8 è a rischio di sviluppare un cancro del seno. In Italia, questa patologia registra numeri importanti, basti pensare che nel 2020 ci sono state 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile e nel 2021 si sono stimati 12.500 i decessi.

La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88% e per questo conoscere i campanelli d’allarme, adottare uno stile di vita sano, conoscere il proprio corso avendo la capacità di individuare eventuali cambiamenti e adottare azione di prevenzione regolari nel tempo sono preziosi alleati contro il cancro al seno.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata