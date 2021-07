Dopo i ripetuti avvisi di allarme diramati nei giorni scorsi, arriva una nuova allerta per le ondate di calore nel Cagliaritano, che rischiano di avere ripercussioni sulla salute dei cittadini, specie di quelli più fragili.

Lo comunica il Comune di Cagliari, in una nota, dove si legge: “Il Ministero della Salute ha diramato, per la giornata di domani, domenica 4 luglio 2021, un avviso di Allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari”.

“Il codice di allerta – aggiunge l’amministrazione - è di livello 1 ed è caratterizzato dal colore giallo, con temperature che si attesteranno tra i 23 °C e i 36 °C”.

