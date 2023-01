Sono più di 4.000 i posti di lavoro messi a disposizione a Sassari e a Olbia in occasione del Job day Sardegna, il ciclo di eventi dedicati all’orientamento e alla formazione professionale di chi sta cercando un impiego.

L’iniziativa è stata presentata stamattina, nel corso di una conferenza stampa, dall’assessore Ada Lai e dalla direttrice di Aspal, Maika Aversano, nella sede dell’assessorato regionale del Lavoro. Gli appuntamenti previsti dall’assessorato regionale del Lavoro, dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) con i suoi Centri per l’Impiego (Cpi) sono sei e si svolgeranno tra febbraio e marzo a Sassari (2 febbraio nei locali di Promocamera), Olbia (14 febbraio, Aeroporto Costa Smeralda), Nuoro (28 febbraio), Oristano (7 marzo), Tortolì (16 marzo) e Cagliari (30 e 31 marzo).

I futuri lavoratori saranno accompagnati lungo un percorso alla scoperta delle proprie attitudini e competenze, con l’ausilio di strumenti utili alla ricerca di un’occupazione, rivolti anche a chi è uscito dal mondo del lavoro. Negli eventi Job Day sono previste attività di orientamento e approfondimenti sull’offerta formativa presente nel territorio, si potranno consultare le offerte inserite dalle aziende nella sezione dedicata alle singole date dell’iniziativa e candidarsi a quelle preferite. Partecipando al Job Day sarà anche possibile usufruire di tutti i servizi offerti dai Centri per l’Impiego (Cpi).

Gli eventi Job Day Sardegna sono rivolti anche a tutte le imprese che cercano lavoratori in Sardegna, che potranno pubblicare le proprie offerte di lavoro, usufruire di un servizio di preselezione messo a disposizione gratuitamente dall’Aspal e avere uno stand fisico o virtuale per i colloqui con i candidati. In calendario ci sono anche convegni, laboratori, seminari, dedicati in modo particolare agli studenti delle ultime classi delle superiori. Le scuole che non possono raggiungere le sedi del Job Day potranno collegarsi in streaming per seguire tutti gli eventi.

«Lavoriamo per lo sviluppo della Sardegna, usciamo dai palazzi per incontrare chi cerca lavoro, abbattendo la barriera tra domanda e offerta – afferma l’assessore del Lavoro, Ada Lai –. Il job day è un progetto che diventerà una prassi nel territorio. Le opportunità in Sardegna non mancano, ma da un lato le imprese che cercano personale non lo trovano e dall’altro, i disoccupati non riescono a mettersi in contatto le aziende. Questo è l’obiettivo del job day: facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Un progetto che diventerà una prassi nel territorio, attraverso i servizi offerti dalla rete dei nostri centri per l’impiego».

Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal conferma il successo dell’iniziativa: «A pochi giorni dalla messa online della piattaforma www.jobdaysardegna.it le adesioni da parte di imprese, cittadini scuole e istituzioni sono già ottime. I numeri delle offerte di lavoro da parte delle imprese sono molto positivi: oltre duemila i posti di lavoro messi a disposizione nell'ambito territoriale di Sassari (primo evento) e sono in questo momento oltre duemila anche per il territorio di Olbia dove si svolgerà il secondo Job Day. I nostri Centri per l’impiego stanno lavorando in modo totalizzante in tutta la Sardegna per supportare cittadini e imprese che desiderano partecipare agli eventi».

