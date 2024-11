È stata diffusa oggi l’edizione 2024 dello studio Eduscopio, realizzato dal gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, che ogni anno stila la classifica delle scuole superiori delle principali città e province d’Italia che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Ecco le top 3 individuate da Eduscopio 2024 degli istituti di Cagliari e provincia, indirizzo per indirizzo.

LICEI CLASSICI

Vittorio Emanuele II – Cagliari G.M. Dettori – Cagliari Motzo – Quartu Sant’Elena

***

LICEI SCIENTIFICI

A. Pacinotti – Cagliari Leon Battista Alberti – Cagliari Euclide – Cagliari

***

LICEI SCIENTIFICI – SCIENZE APPLICATE

Michelangelo – Cagliari Leon Battista Alberti – Cagliari G. Brotzu – Quartu Sant’Elena

***

LICEI SCIENTIFICI SPORTIVI

Vittorio Emanuele II – Cagliari Michelangelo – Cagliari

***

LICEI SCIENZE UMANE

Motzo – Quartu Sant’Elena Eleonora d’Arborea – Cagliari De Sanctis-Deledda – Cagliari

***

LICEI SCIENZE UMANE – ECONOMIA

Eleonora d’Arborea – Cagliari Motzo – Quartu

***

LICEI LINGUISTICI

Leon Battista Alberti – Cagliari Eleonora d’Arborea – Cagliari Motzo – Quartu Sant’Elena

***

LICEI ARTISTICI

Foiso Fois – Cagliari Brotzu – Quartu Sant’Elena

***

IST. TECNICI ECONOMICI

Atzeni – Capoterra Primo Levi – Quartu Sant’Elena Pietro Martini – Cagliari

***

IST. TECNICI TECNOLOGICI

Bacaredda (IIS Scano) – Cagliari Duca degli Abruzzi – Elmas Michele Giua – Cagliari





