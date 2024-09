Un momento di particolare interesse per tutto il mondo agricolo sardo: è l'edizione 2024 degli "Oscar Green Coldiretti - Radici per il futuro", giornata dedicata ai giovani col riconoscimento riservato alle migliori idee e progetti capaci di dare nuova linfa a tutto il settore. L'appuntamento è per domani, martedì 17 settembre, dalle ore 16.30 al Lazzaretto di Cagliari.

Le categorie premiate saranno Impresa digitale e sostenibile, L'impresa che cresce, È ancora Oscar Green, Custodi d'Italia, Campagna Amica, Coltiviamo insieme, con una Menzione speciale per Agri-influencer. Questi sette riconoscimenti daranno valore all’intraprendenza di chi ha saputo innovare e valorizzare il mondo agricolo.

Il primo evento sarà il convegno intergenerazionale "Generazioni che dialogano", un appuntamento nel quale si discuterà del passaggio tra passato, presente e futuro nel mondo dell'agricoltura sarda. Sarà - in aggiunta - un'occasione per valorizzare il ruolo delle donne, dei giovani e dei pensionati Coldiretti, custodi della memoria storica del settore. Si parlerà anche del valore del lavoro femminile e di come vengano coniugate le tradizioni con le nuove tecnologie, nell'ottica di portare l'agricoltura sarda a un futuro più prospero e sostenibile.

Parteciperanno il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, e il direttore Luca Saba. A livello nazionale attesi il presidente nazionale Federpensionati Senior Coldiretti, Giorgio Grenzi, il delegato nazionale dei Giovani Coldiretti, Enrico Parisi, e la presidente nazionale di Donne Coldiretti, Mariafrancesca Serra. Agli incontri daranno il loro contributo Giovanni Girasole, presidente Senior Coldiretti Sardegna, e Nicola Stefano Tuveri, delegato regionale Giovani Coldiretti. Ma ci saranno anche esponenti, provenienti da tutta l'Isola, del mondo associativo Coldiretti Sardegna, oltre a ospiti istituzionali e rappresentanti della società civile.

