Tolleranza zero, da parte della Polizia locale di Cagliari, per gli automobilisti che, ieri sera, sotto la pioggia, hanno parcheggiato nelle strisce blu sotto la statua di Carlo Felice. Tutte le auto sono state multate e rimosse. La zona è stata disseminata di divieti di sosta in vista degli eventi del Capodanno cagliaritano. In particolare, nella parte alta del Largo, sarà sistemato il palco che, il 31, accoglierà gli artisti.

La auto sono state rimosse “a norma di legge” ma in tanti, non solo tra le “vittime”, hanno sottolineano come, trattandosi di una serata di pioggia e considerato che i lavori avrebbero avuto inizio non prima di questa mattina, una multa sarebbe stata più che sufficiente. Pareri divisi, come sempre. Ma, talvolta, il ricorso al buonsenso aiuterebbe.

