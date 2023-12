I Borghi Autentici della Sardegna ottengono un finanziamento regionale per il triennio 2023-25 pari a un milione 500mila euro. Ciò grazie al lavoro svolto negli ultimi anni dalla Delegazione Sardegna, guidata dal presidente regionale e sindaco di Borutta Silvano Arru.

L'obiettivo della rete Bai è quello di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.

«Le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna per il prossimo triennio permetteranno di implementare le progettualità atte a promuovere e valorizzare l’inestimabile patrimonio culturale, materiale e immateriale e, in primis, la cultura dell’ospitalità di tutti i comuni associati della Sardegna – spiega Silvano Arru, presidente regionale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia - La continuità dei progetti “Comunità Ospitali”, “Sostegno e accompagnamento per la promozione turistica dei Borghi Autentici della Sardegna” e "Rafforzamento dell'ospitalità diffusa nei borghi" consentirà di cogliere gli obiettivi sopra citati e offrire, così, rinnovata vivacità alle comunità sarde». Il loro ringraziamento è andato all'Assessorato regionale agli Enti Locali.

