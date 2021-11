Bloccati a Bonifacio e impossibilitati a rientrare in Sardegna: è la denuncia di un gruppo di autotrasportatori sardi che per alcune ore hanno bloccato con i mezzi il molo del porto corso.

Ieri sera sono rimasti a terra a causa di un problema con la biglietteria ma la permanenza in Corsica rischia di essere più lunga del previsto.

Da oggi infatti il traghetto Giraglia della Moby, sulla linea per Santa Teresa Gallura, viene sostituito dal Bastia che, sostengono i trasportatori, ha spazi insufficienti per i mezzi commerciali. In tarda mattinata gli autotrasportatori hanno poi deciso di rimuovere il blocco, spostando i loro mezzi dall’area di attracco per evitare problemi con le autorità francesi.

Il sit-in comunque prosegue in attesa dell’arrivo del nuovo traghetto Moby per Santa Teresa che però secondo le previsioni dei camionisti non ha la capienza necessaria per il traffico commerciale.

