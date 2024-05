Bagni e spogliatoi fatiscenti, per terra escrementi di animali e locali fuori uso. Questa è la condizione in cui verserebbero gli alloggi e le stazioni di servizio a disposizione degli autisti Arst, denunciata dal sindacalista dell’Organizzazione sindacati autonomi (ORSA), Massimo Frau.

Le problematiche «insistenti» interessano il personale ferroviario e quello auto servizi di Cagliari. «Le condizioni igienico sanitarie dei locali di soggiorno – si legge in un comunicato – e di stazione ormai divenute allarmanti. I locali bagno e relativi spogliatoi del deposito autoservizi di viale Monastir destano ormai da mesi in condizioni fatiscenti, stessa cosa si verifica nella stazione di piazza Matteotti, dove i lavoratori sono costretti ad utilizzare i servizi riservati agli utenti, in quanto quelli riservati al personale sono inagibili da mesi».

A Isili le difficoltà non cambiano e – forse – peggiorano, con l’assenza di servizi igienici per i personale ferroviario, con i dipendenti che – in caso di necessità – sono costretti «a spostarsi nel locale adiacente gli auto servizi per utilizzare l’unico bagno in dotazione, senza distinzione di sesso. Nelle località turistiche non va meglio. Ne è un esempio l’alloggio di Laconi «impraticabile per il degrado, la sporcizia e la presenza di escrementi di animali, forse ratti». Così crescono le preoccupazioni di chi dovrà prestare servizio a Lanusei e Arbatax, in vista della stagione estiva. «I lavoratori – spiega Frau – si chiedono dove dovranno soggiornare nelle quasi sei ore di sosta prima di ripartire».

Tra le segnalazioni non manca quella dell’«incessante e non più rinviabile problematica relativa agli impianti di condizionamento dei locali di soggiorno del personale viaggiante di Monserrato», che – dopo quasi un anno – sono risultano ancora guasti e inutilizzabili. Da qui la richiesta del sindacato di maggiori tutele e del rispetto dei requisiti igienico sanitari «considerando anche l’incremento del personale femminile», che spesso non ha un bagno riservato.

(Unioneonline/v.f.)

