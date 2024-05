Attese infinite per una vista e attese infinite nei pronto soccorso. I problemi che affliggono la Sanità sarda restano sotto i riflettori della politica regionale e anche di quella nazionale.

Il Governo, attraverso il ministro della Salute Schillaci, sta predisponendo un decreto proprio per abbattere le liste d’attesa, mentre l’assessore regionale Bartolazzi verrà audito domani nella commissione Sanità del consiglio regionale. Un incontro con al centro proposte e strategie per dare alla luce un piano strategico per correre ai ripari.

Ma le liste d’attesa (107 giorni per una visita cardiologica, ad esempio) non sono l’unico nodo: dai reparti di pronto soccorso, infatti, anche in vista dell’estate arriva un altro l’allarme: «Troppi pazienti e pochi medici».

Gli articoli di Piera Serusi e Cristina Cossu e la tabella integrale dei tempi d’attesa su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata