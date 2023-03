La Sardegna, terra di centenari. Non una novità, e lo studio di Eurostat sull’attesa di vita in Europa (stimata al 2021) lo conferma. Secondo l’analisi, l’isola raggiungerebbe un’aspettativa di 83 anni. Un’età decisamente superiore rispetto alla media del Vecchio Continente, in calo a 80,1.

In particolare, emerge come la regione con l’attesa di vita più alta sia quella di Madrid, che tocca quota 85,4, mentre quelle meno longeve sono in Bulgaria, addirittura 69,7 nel Severozapaden.

Più in generale, le zone in cima alla classifica sono in Spagna, nella penisola Scandinava e, appunto, in Italia. Proprio il Belpaese vanta diverse aree nella fascia più alta, anche se, tolta appunto la Sardegna, si tratta solo di regioni del Nord: capofila la Provincia autonoma di Trento, che supera addirittura quota 84.

