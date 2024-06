«Si prega di contattare i nostri uffici socio sanitari per una comunicazione. Chiama e ascolta 89341409».

Oppure: «Si prega di contattare i nostri ufficio socio assistenziali al numero 89341472 per una comunicazione che la riguarda». Firmato: la Asl. Ma attenzione: il messaggio che arriva sul telefonino cela una truffa.

A lanciare l’allarme sono la Asl di Sassari – dopo ripetute segnalazioni degli utenti – e la Polizia Postale, che sta indagando per risalire agli “inventori” del raggiro, che cerca di far cadere in trappola gli utenti delle aziende sanitarie.

«A tal proposito, la Asl di Sassari, riprendendo le indicazioni della Polizia Postale, invita quindi a diffidare da questi e da simili messaggi, evitando di aprire gli allegati che essi contengono o linkare su eventuali indirizzi o telefonare ai numeri indicati», spiega una nota.

Questo perché, viene spiegato, si tratta di un «sotterfugio per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito». Il consiglio della Asl di Sassari resta quello di «prestare massima attenzione e di non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili» e la stessa Asl «ricorda alla popolazione che le Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale non usano mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi».

