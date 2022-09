Cagliari e la Sardegna immortalate dallo Spazio da Samantha Cristoforetti.

L’astronauta italiana, che partecipa alla Missione Minerva sulla Stazione internazionale che orbita attorno alla Terra, ha postato due suggestivi dell’Isola sul suo profilo Twitter.

Il primo immortala il capoluogo “che è ugualmente mozzafiato sia di giorno che di notte”, scrive AstroSamantha.

E, per chi a Cagliari non è di casa, Cristoforetti non rinuncia a fornire anche informazioni ulteriori, ricordando ai follower dell’area di Molentargius, “che è oggi parco regionale e un’oasi naturale per i fenicotteri”.

Poi un altro post, dedicato in questo caso a un’immagine dell’intera Sardegna: “Acqua e montagne, foreste, pianura, coste, spiagge… per la grande varietà e la bellezza dei paesaggi e di ecosistemi qualcuno chiama la Sardegna un micro-continente”, ricorda l’astronauta dell’Esa.

