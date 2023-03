Si accettano miracoli, perché il tempo è poco e il desiderio di mettersi in forma per l’estate cresce col passare delle settimane e con l’avvicinarsi della famigerata prova costume: così, con l’arrivo della primavera, ecco che le palestre vengono prese d’assalto. Perché se in molti casi il “test” è stato superato dalla cultura del body positive e del fitness consapevole, in alcune fette di popolazione lo spauracchio resta.

«Da aprile in poi c’è un boom nelle iscrizioni», racconta Veronica Melis, istruttrice nella palestra Himalaya di Su Planu, a Cagliari, «spesso si tratta di persone che non hanno fatto mai esercizio fisico, cercano di perdere dai cinque agli otto chili: partono con mille allenamenti, dicono “non sto mangiando nulla” e sperano di avere risultati immediati». Approccio sbagliato, si predica calma e si raccomanda di evitare improvvisazioni e diete drastiche: «È importante affidarsi a un nutrizionista. L’allenamento, inizialmente, può andare bene anche tre volte a settimana».

A cominciare il percorso a ridosso dell’estate sono soprattutto le donne, mentre gli uomini «o sono habituee, o non si allenano nemmeno ora». Ma in particolare, le nuove iscritte sono di una precisa fascia di età: «Solitamente hanno più di cinquant’anni. Le nuove generazioni, da questo punto di vista, sono più consapevoli, sanno che serve tempo e vanno in palestra con più costanza».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata