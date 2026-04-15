Asl della Sardegna, si cambia ancora.

La Giunta regionale, su proposta della presidente nonché assessore ad interim alla Sanità, Alessandra Todde, ha nominato i direttori generali di Sassari e del Medio Campidano.

Per la Asl 1 (Sassari) è stato nominato Antonio Lorenzo Spano, che solo a gennaio aveva preso servizio proprio nel Medio Campidano: va a occupare il posto lasciato libero da Flavio Sensi, che dopo aver vinto un ricorso ha optato per la guida della Multiss. La casella rimasta libera alla Asl 6 viene occupata invece dall’italo americano Joseph Polimeni, che su Linkedin si definisce "esperto in management sanitario, epidemiologo, Risk Manager, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina preventiva”.

Gli incarichi, fanno sapere dalla Giunta, hanno durata di tre anni.

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