Asl, si cambia ancora: Spano da Sanluri a Sassari, nel Medio Campidano arriva l’italoamericano PolimeniNuove nomine della Giunta su indicazione di Todde: sembra chiuso il cerchio sulle aziende sanitarie dell’Isola
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Asl della Sardegna, si cambia ancora.
La Giunta regionale, su proposta della presidente nonché assessore ad interim alla Sanità, Alessandra Todde, ha nominato i direttori generali di Sassari e del Medio Campidano.
Per la Asl 1 (Sassari) è stato nominato Antonio Lorenzo Spano, che solo a gennaio aveva preso servizio proprio nel Medio Campidano: va a occupare il posto lasciato libero da Flavio Sensi, che dopo aver vinto un ricorso ha optato per la guida della Multiss. La casella rimasta libera alla Asl 6 viene occupata invece dall’italo americano Joseph Polimeni, che su Linkedin si definisce "esperto in management sanitario, epidemiologo, Risk Manager, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina preventiva”.
Gli incarichi, fanno sapere dalla Giunta, hanno durata di tre anni.