Sindaci e operatori turistici preparano la missione cagliaritana. È il binomio-salvezza del Trenino verde con le ali tarpate, come emerge dal calendario diffuso da Arst in vista della stagione. Oggi nella stazione di Arzana, luogo simbolo lungo la tratta turistica, si sono incontrati i sindaci di Arzana, Lanusei e Gairo insieme a una decina di imprenditori del settore. Questi ultimi, nel corso dell’assemblea, hanno chiesto aiuto agli amministratori per evitare di disperdere il valore del vettore.

«Chiediamo rispetto per il territorio e per il nostro lavoro», hanno detto in coro. Apprezzati anche gli interventi dei primi cittadini Angelo Stochino (Arzana), Davide Burchi (Lanusei) e Sergio Lorrai (Gairo), oltre a quelli di altri amministratori degli stessi Comuni.

Il Trenino verde versione 2023 esordirà in Ogliastra il 30 giugno. Partenza da Arbatax, capolinea Lanusei. A Gairo il vettore turistico non lo vedranno prima del 5 agosto, mese in cui sono previsti tre arrivi, più uno il primo sabato di settembre, quando per gli escursionisti che faranno tappa in Ogliastra sarà possibile beneficiare del servizio soltanto sulla linea Arbatax-Lanusei (ultimo viaggio 23 settembre). Per ora è tutto qua.

© Riproduzione riservata