Giornata difficile per i trasporti nell’intera Isola, domani sabato 26 luglio, per lo sciopero dei Lavoratori ARST aderenti al sindacato autonomo Orsa Tpl.

Autisti, ferrovieri, tranvieri incroceranno le braccia per tutto il giorno con prevedibili disagi per chi si deve spostare con i mezzi pubblici in tutto il territorio regionale.

Una «risposta, secondo la normativa vigente, al silenzio della dirigenza aziendale ARST, per il rifiuto al confronto con ORSA sulle problematiche che interessano i lavoratori ancora irrisolte: ben 21 criticità su temi strutturali, con promesse di soluzione sempre rinviate. Una situazione che si protrae da troppo tempo, che va a ledere l dignità e i diritti dei dipendenti e che ha reso inevitabile l’inasprimento», spiega Luigi Melis della segreteria Regionale ORSA TPL.

È la terza astensione dal lavoro in pochi mesi, e altre potrebbero seguire se «non dovessero giungere risposte concrete, dalla dirigenza ARST», prosegue Melis.

«Abbiamo cercato di concentrare le azioni di sciopero nei giorni di sabato ancorché non sia stato facile per le rigide disposizioni nazionali che regolamentano l’esercizio del Diritto di Sciopero per cercare di non far cadere il disagio sui cittadini, lavoratori e studenti pendolari ma se ARST continuasse con questo atteggiamento di rifiuto al confronto sarà chiaro che la vertenza prenderà un altro livello maggiore nel conflitto con conseguenti ripercussioni nel servizio di TPL».

Il 26 giugno scorso l’incontro in Regione con l'assessora ai Trasporti Barbara Manca e l'assessora al Lavoro Desirè Manca dove: «abbiamo esposto le problematiche con richiesta di apertura di un tavolo di confronto con la dirigenza ARST, ma ancora non abbiamo avuto risposte con fatti concreti», sottolinea Melis.

«Siamo dispiaciuti per il disagio causato all’utenza – dichiara Massimo Frau della segreteria aziendale ORSA TPL in ARST - ma continueremo con fermezza se la dirigenza non aprirà un serio confronto che porti alla risoluzione delle tematiche rivendicate dai Lavoratori».

