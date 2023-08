Il fresco di questi giorni è solo una ventata passeggera, le previsioni meteo annunciano infatti che da venerdì l’anticiclone subtropicale porterà di nuovo caldo africano per almeno 10 giorni. Addio quindi alle temperature frizzanti all’alba e accettabili nel pomeriggio – localmente quasi autunnali – e di nuovo i 30°C, anche oltre i 1.550 metri.

Questo, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di ILMeteo.it, «è un dato meteorologico straordinario, perché con il gradiente termico, che fa aumentare le temperature scendendo di quota di circa 1 grado ogni 100 metri, tale valore può corrispondere a più di 45 gradi in pianura al livello del mare. Infatti, da sabato scorso, specie in Andalusia le temperature sono state oltre i 40 gradi, con picchi di 45°C anche a Siviglia, e sono previste in ulteriore aumento almeno fino a venerdì».

Dal prossimo weekend questo anticiclone africano si espanderà verso l'Italia, dove a partire da San Lorenzo metterà fine all'Estate Mediterranea, la tipica estate dell'altro secolo caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C: gradualmente poi da venerdì, a cominciare proprio dalla Sardegna, «il tempo italiano tornerà via via nordafricano».

I primi 38 gradi si registreranno nell’Isola e gradualmente il caldo nordafricano invaderà l'Italia, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana.

E questa situazione rimarrà almeno fino al 20 agosto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata