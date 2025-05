«Quando nessuno di noi ha accusato la Giunta regionale di Alessandra Todde di alcuna colpa sulla scelta di Napoli quale sede della finale della Coppa America di vela, il Movimento 5 Stelle si lancia in autodifesa e in accuse sguaiate che confermano la mancanza di informazioni e la coda di paglia per poi scaricare colpe sempre sugli altri».

Così Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. «Prima di tutto, Cagliari è la base di Luna Rossa, la potenziale sfidante, e dobbiamo concentrarci ed essere fieri che stia raddoppiando gli investimenti scegliendo e confermando Cagliari», sottolinea. Per poi aggiungere: «Come si fa a dare la colpa alla Giunta Solinas se la scelta della sede della Coppa spetta ai vincitori e l'ultima Coppa America si è svolta l'autunno scorso, quando la Giunta Solinas non era in carica? Forse», attacca l'esponente meloniano, «il consigliere regionale si confonde con la scorsa edizione di Barcellona, ma da ottobre scorso erano in carica la Giunta Todde e la Giunta comunale di Massimo Zedda. Chieda a loro. Nessuno, né la Giunta Todde né la Giunta Zedda ci ha coinvolto in una candidatura di Cagliari».

Ora, incalza Deidda, «lavoriamo per sostenere Luna Rossa, lavoriamo per promuovere Cagliari e la Sardegna, sfruttando l'occasione che la Coppa America sarà per la prima volta in Italia, a Napoli. Collaboriamo tutti insieme per questa occasione storica».

