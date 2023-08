Un’altra giornata segnata dai roghi in Sardegna, sono 16 quelli divampati nel territorio regionale.

In sette casi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale per domare le fiamme.

L’incendio più pericoloso è scoppiato a Sant’Andrea Frius, dove sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale, il Super Puma e un Canadair. Cinque ettari di macchia mediterranea sono andati in cenere.

Un elicottero è intervenuto a Segariu, per domare un incendio che ha devastato quattro ettari di terreni incolti. A Furtei, invece, le fiamme hanno divorato circa due ettari di terreni cespugliati. Anche in questo caso per dare manforte alle squadre a terra è intervenuto un elicottero. È intervenuto un elicottero della flotta regionale anche per domare i roghi divampati nel pomeriggio a Bono, Oliena, Ottana e Buddusò.

Tutti gli incendi sono stati comunque domati.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata