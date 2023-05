Anche i vigili del fuoco della Sardegna in campo per dare supporto alle operazioni di soccorso e bonifica in Romagna, sconvolta dall’alluvione che portato morte e devastazione in diversi Comuni.

Squadre del 115 di Comandi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano daranno supporto con unità operative dei Nuclei SFA ( Soccorritori fluviali alluvionali) e con diversi automezzi in assetto alluvionale.

In queste ore l’imbarco dai porti di Cagliari e Olbia, per raggiungere i centri colpiti, dove da giorni sono in azione decine di vigili del fuoco arrivati da tutta Italia, che hanno effettuato oltre 2000 interventi per soccorrere la popolazione e mettere in sicurezza le zone più danneggiate e invase da acqua e fango.

