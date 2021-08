Mentre è ancora altissima l’allerta roghi, non si ferma la macchina della solidarietà ai Comuni dell’Oristanese devastati dagli incendi di fine luglio.

In campo anche la Croce Rossa nazionale, che ha raccolto aiuti in cinque diverse regioni italiane, riempiendo i cassoni di ben quindici tra camion e tir. Beni di prima necessità, foraggio, attrezzi agricoli e materiale vario destinato al Montiferru – e in particolare agli allevatori e agli agricoltori, categorie più colpite dall’emergenza – partiti in queste ore a bordo di una vera e propria “flotta solidale” alla volta dell’Isola.

“Un'operazione – scrive la Croce Rossa sul suo profilo Facebook ufficiale - resa possibile grazie alla donazione di foraggi da parte di cinque regioni e al contributo di oltre cento volontari CRI impegnati nel trasporto e nella distribuzione”.

1/7 Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less Santu Lussurgiu, gli aiuti della Croce Rossa per gli allevatori colpiti dagli incendi Show more Show less

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata