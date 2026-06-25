La Sardegna tra caldo, incendi e temporali. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per rischio idrogeologico causato da temporali valida fino alle 18 di domani. Codice giallo su tutta l’Isola tranne Sulcis e Gallura.

Nel pomeriggio a Mandas si è abbattuto un violento nubifragio. Pioggia e grandine hanno provocato allagamenti in diverse zone del paese dove stanno intervenendo i vigili del fuoco.

«Il maltempo ha causato anche la caduta di alcuni alberi nel centro abitato» spiega il sindaco Umberto Oppus: «Stiamo monitorando la situazione per capire se ci saranno altri danni». Altre precipitazioni si segnalano più a nord nel Sassarese tra Thiesi e Ittiri.

Sul fronte opposto continua la lotta agli incendi. Il corpo forestale dal primo pomeriggio sta intervenendo con mezzi a terra ed elicotteri a Siurgus Donigala, Barumini e Nurri. Nel nord Sardegna un incendio è attivo a Monti.

(Unioneonline/A.D)

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