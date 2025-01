«Alessandra Todde è pronta alle dimissioni». Questa è la notizia, firmata Ansa, che nelle ultime ore sta circolando nelle chat. Ma si tratta di un falso. «Inoltrata molte volte», afferma WhatsApp. Eppure, a prima vista, sembra tutto vero. Il "format" della news, infatti, ricalca quello tipico della nota agenzia di stampa.

La bufala ha già raggiunto gli smartphone di numerosi sardi. Tra le righe si legge che la presidente, «a seguito delle recenti vicende riguardanti la sua decadenza, è pronta a presentare le sue dimissioni. Tuttavia, sottolinea la sua ferma convinzione di essere pronta a restituire la parola ai sardi. Dopo dieci mesi di impegno e lavoro costante per la Sardegna e i suoi cittadini, è certa che la fiducia nei suoi confronti sarà rinnovata».

Ma il copione (falso) non si ferma qui, con una firma non identificata che spiega, agli ignari lettori, che «nel corso di questi mesi, la Todde ha affrontato numerose sfide, impegnandosi a migliorare la situazione economica e sociale della regione. La sua decisione di dimettersi è frutto di una riflessione profonda e del desiderio di restituire ai sardi la possibilità di esprimere la loro opinione e di scegliere liberamente il proprio futuro».

In chiusura, anche le sedicenti dichiarazioni della presidente: «Mi sono dedicata con passione e serietà al servizio della mia terra e dei miei concittadini. Nonostante le difficoltà, credo fermamente che il lavoro svolto in questi mesi abbia dato risultati concreti e che la Sardegna meriti un futuro di crescita, innovazione e sviluppo. Sono pronta a dare ancora di più per la mia isola e per il popolo sardo».

