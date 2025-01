Il maltempo sferza l’Isola, con piogge e forti raffiche di vento che hanno compromesso la stabilità di alberi, pali delle linee telefoniche e di distribuzione energia elettrica, semafori e coperture.

Oltre 140 le richieste di soccorso arrivate alle Sale Operative dei Comandi Vigili del fuoco dalle 8 di questa mattina.

Non risultano danni a persone: qualche auto danneggiata nel comune di Cagliari, e anche un chiosco a Orgosolo.

Il Comando Vigili del fuoco Sassari ha operato soprattutto all’interno dei centri abitati della città metropolitana di Sassari, il Comando di Oristano nei territori di Torre Grande e Cabras.

La Direzione Regionale Vigili del fuoco della Sardegna, in accordo con il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco di Roma, ha preallertato i moduli di colonna mobile per il contrasto al rischio acquatico con personale specializzato nel soccorso acquatico.

(Unioneonline)

