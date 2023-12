Con l’arrivo di dicembre i pensieri sono rivolti alle festività natalizie e in generale di fine anno. Anche a Villaurbana ci si organizza in funzione del periodo. A questo proposito la Pro loco del paese, in collaborazione con il Comitato Santa Margherita e il patrocinio del Comune, organizza la settima edizione dei “Mercatini di Natale”.

Nel centro storico di via Umberto troveranno spazio i banchetti per poter acquistare pensieri in occasione del Natale alle porte. Sabato 16, dalle 15, l’apertura ufficiale dei mercatini. Alle 16 l’animazione di Natale dedicata ai bambini con la compagnia “Girogirando”. Alle 18 l’intrattenimento musicale con il gruppo “Funk Out” e chiusura alle 20 con la musica di Dj Andrea Camedda. Domenica, sempre alle 15, l’apertura dei mercatini. Dalle 16 in via all’intrattenimento con l’animazione di Natale per tutti, sempre con la compagnia “Girogirando”; alle 18 chiusura con l’intrattenimento musicale del gruppo “Loungedelica”.

© Riproduzione riservata