Tre mesi di eventi dedicati ai giovani dai 14 ai 35 anni per promuovere l’educazione ambientale, l’alimentazione sostenibile e l’importanza dell’esercizio fisico. Tutto questo è “Vivi sano, vivi la natura”, un progetto promosso dal Comune di Santa Giusta con il sostegno della Regione in collaborazione con l’Associazione Enti Locali. Le attività, previste da ottobre a dicembre, includono escursioni guidate in alcune delle aree naturali del territorio, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza verso stili di vita sani e sostenibili.

Le prime tre giornate del progetto, il 22, il 25 e il 26 ottobre, saranno dedicate alla scoperta delle zone costiere di Abba Rossa e Bucche Frumini grazie alla presenza di guide esperte. Il 29 ottobre e il 7, 8 e 15 novembre i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la laguna di Santa Giusta.

Il 20 novembre sarà una giornata dedicata all’esplorazione del Monte Arci. Il 29 novembre si terrà un convegno al centro civico incentrato su temi legati alla sostenibilità ambientale. Le giornate del 5 e 6 dicembre saranno dedicate alla scoperta delle zone storiche del centro urbano.

La giornata del 10 dicembre sarà il culmine del progetto, con una convention che si terrà nella piazza antistante il Comune di Santa Giusta, seguita da momenti di animazione natalizia e musica. Esposizione didattica Nelle settimane tra il 25 novembre e il 15 dicembre, il Centro Civico di Santa Giusta ospiterà un’esposizione didattica, aperta a tutti, con materiali informativi e testimonianze sulle tematiche ambientali e di sostenibilità affrontate nel corso del progetto. A conclusione del ciclo di attività, il 14 e 15 dicembre il progetto offrirà momenti di animazione e musica per celebrare il Natale nella suggestiva cornice della Laguna di Santa Giusta.

