Il Comune di Baressa ha aperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’assegnazione degli spazi espositivi in occasione della 31sima “Sagra della Mandorla”. La manifestazione si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre. Il primo giorno dalle 15 alle 21, mentre il secondo al mattino (dalle 9 alle 13) e il pomeriggio (dalle 16 alle 21). Gli interessati che intendono partecipare all’evento devono far pervenire la richiesta entro il 2 settembre presso gli uffici comunali. La modalità di invio potrà essere attraverso la PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Le informazioni potranno essere richieste al Servizio di Polizia Locale, in via Is Tellaias 6 (martedì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30).

