La vera essenza di una comunità si misura nella capacità di farsi carico dei bisogni altrui, incarnando in gesti concreti il valore della solidarietà.

In occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, il Carrefour diventa il luogo perfetto per vedere camminare insieme assistenza sanitaria e supporto sociale,

Per tutta la giornata i volontari dell’associazione Misericordia di Quartucciu sono lì a disposizione per offrire un controllo gratuito della pressione, invitando così i cittadini a prendersi cura di sé, ma anche a tendere la mano a chi è in difficoltà. Durante l’iniziativa - dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 - sarà infatti possibile donare generi alimentari per l’Emporio Solidale di via Piria a Quartucciu, diventato dallo scorso autunno un punto di riferimento per circa cento famiglie che vivono in condizioni di povertà.

I nostri nonni lo avrebbero chiamato “S’agiudu torrau” (aiuto restituito). Pierpaolo Campus, presidente della Misericordia, sottolinea come queste donazioni siano un segno concreto di sostegno in un mondo troppo spesso dominato dall’indifferenza.

«Sarà un’opportunità per scoprire come, attraverso piccoli gesti quotidiani, si possa contribuire al benessere collettivo. Come una comunità viva e coesa, può rispondere alle esigenze del presente con un senso di responsabilità comune». La giornata offrirà anche momenti di condivisione e informazione, per mostrare come piccoli gesti quotidiani possano contribuire al benessere collettivo, rafforzando il tessuto sociale attraverso la solidarietà.

