Immaginate un pomeriggio in cui il gioco si intreccia con la magia delle storie, dove ogni lancio di dado apre le porte a un nuovo mondo fatto di personaggi incredibili e avventure mozzafiato.

È proprio questo lo spirito di "Cogacontendi!", l’evento che trasformerà la Biblioteca Comunale "Francesca Sanna Sulis" di Quartucciu in un regno incantato per tutti i bambini dai 7 ai 10 anni.

Lunedì 26 agosto, a partire dalle 16:30, le e i piccoli partecipanti saranno i protagonisti di un viaggio tra letture e giochi, guidati da buffe oche che li condurranno su un coloratissimo percorso. Come in una grande caccia al tesoro, ogni passo riserverà sorprese, sfide e scoperte, stimolando la fantasia e l’amore per la lettura.

La serata, organizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con quello alla Lingua Sarda, è una straordinaria occasione per far scoprire ai bambini il piacere della lettura in un contesto divertente e coinvolgente, dove i libri diventano il filo conduttore di giochi e attività sociali.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per prenotare, basta contattare i numeri 07085954255 o 07085954256, oppure scrivere a biblioteca.quartucciu@alservizi.it. Un grande appuntamento e un’opportunità per regalare alle piccole quartuccesi e ai piccoli quartuccesi un pomeriggio indimenticabile all’insegna della scoperta e del divertimento anche per conoscere la lingua sardo campidanese.

