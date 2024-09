Lo scorso anno è stato un successo e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Tyrrhenica torna a Quartucciu.

La performance che unisce storia, arte e musica, dopo aver toccato diversi centri dell’Isola, farà ora tappa nella cittadina alle porte di Cagliari. Il primo appuntamento è il 6 settembre alle 21.30 a DoMusArT, in via Neghelli. In scena “La via del pepe" di Massimiliano Carlotto, con le voci meravigliose di Elena Ledda, Simonetta Soro accompagnate dall'orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere.

Due giorni dopo, invece, l’8 settembre ci si sposta nelle campagne quartuccesi e più precisamente alla Tomba dei Giganti di Is Concas. L’appuntamento qui è alle 10.30 per la visita guidata con l’archeologa Patrizia Zuncheddu e i concerti di Mauro Palmas, Giacomo Vardeu e Matteo Leone.

L’adesione al progetto nasce dalla volontà dell’assessorato alla cultura il cui l’intento è promuovere e valorizzare il territorio.

“La via del pepe”, pubblicata nel 2014, è una “finta fiaba africana per europei benpensanti” che racconta la commovente storia di un giovane migrante naufrago nel suo viaggio verso Lampedusa e una nuova vita. Attraverso questa fiaba ironica e toccante, vengono affrontati temi cruciali come il dramma dei migranti nel Mediterraneo, la fame e le guerre.

Prendendo spunto dal racconto dello scrittore padovano, gli artisti daranno forma a un affresco in musica e parole sui temi del viaggio, della morte e della speranza.

