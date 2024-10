L’amore per gli animali, la natura e l’arte si intrecciano nell’opera di Davide Madeddu, “Animali di passaggio”, che verrà presentata domani, mercoledì 9 ottobre alle 17.30 all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, il progetto de Il Crogiuolo dedicato alla memoria di Luisa e Stefano Atzeri.

Il giardino a Su Idanu rappresenta un rifugio dove cultura e natura si fondono, rendendolo il luogo ideale per un evento che celebra la connessione tra tutte le forme di vita. Con un linguaggio intimo e profondo, Madeddu ci invita a riflettere sulle storie di animali, reali e fantastici, esplorando temi universali di umanità e sentimenti.

Il libro, infatti, non si limita a narrare le storie degli animali protagonisti – alcuni dei quali realmente esistiti, come ad esempio Claudio, il gatto domestico dall’autore – ma si avventura ben oltre, diventando un racconto di umanità e sentimenti. Pilastri imprescindibili di ogni creatura vivente, questi temi vengono affrontati attraverso vicende che vedono gli animali muoversi in un mondo ultraterreno, dove ogni storia diventa una riflessione sui dolori, le sofferenze e le esperienze vissute sulla Terra. Le storie, ispirate a fatti realmente accaduti, diventano dunque pretesti per parlare di altro: solitudine, sofferenza, ma anche di redenzione e resilienza, in un delicato equilibrio tra fantasia e realtà.

