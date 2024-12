Tutto pronto a Pula per gli appuntamenti in vista del Natale organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni del paese.

Si comincia sabato alle 16, con l’accensione dell’albero di Natale nella borgata di Santa Margherita: l’indomani, invece, il grande abete verrà inaugurato in piazza Del Popolo, dove verrà allestita anche la casa di Babbo Natale. Nel centro storico verranno allestiti i mercatini di Natale, con le esposizioni di hobbisti, artigiani e dei produttori agroalimentari. Il 15 dicembre, spazio ai canti itineranti per le strade del centro storico, e al presepe vivente che verrà allestito a Casa Melis: dalle 19.30, in piazza De Popolo, appuntamento con il concerto di musica Gospel, con i canti più famosi della tradizione natalizia. La vice sindaca, Elisabetta Loi, spiega come il cartellone degli appuntamenti sia stato concepito per accontentare grandi e bambini: «Ci saranno tanti appuntamenti, anche quest’anno siamo riusciti a mettere in calendario diverse date grazie alla collaborazione delle associazioni del paese».

