Doppio appuntamento per la rassegna concertistica Musica & Natura, l’evento organizzato dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

A Porto Torres domani, venerdì 2 agosto alle 22, presso il giardino de Le Tenute Li Lioni, si apre il concerto di “Zura-Agus-Careddu trio” il gruppo formato da da Saverio Zura alla chitarra, Lorenzo Agust al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. Saranno protagonisti di una performance di brani di artisti che hanno segnato la storia del jazz, uno stile melodico e romantico per gli amanti della buona musica tout court. Da W. Shorte a T. Monk, e ancora J. Coltrane e H. Hancock, artisti che raccontano il jazz L’esibizione della vigorosa compagine è un crescendo di energia e una sinergia con il pubblico, lo stesso che accompagna le serate in questa stagione musicale, impreziosita dalle monumentali e suggestive location della città di Porto Torres, dalla splendida terrazza della chiesetta di Balai Vicino al salotto delle Tenute Li Lioni, fino alla maestosa basilica di San Gavino e il suo Atrio Metropoli. Ad Alghero sarà il chiostro di San Francesco, a partire dalle ore 21, ad ospitare il Blue Note Brass Sextet plus Drums, il gruppo musicale che renderà omaggio al leggendario Horace Silver, pianista influente e compositore. Gli arrangiamenti di Duccio Bertini donano nuova vita ai brani iconici del maestro. Il sestetto è formato da Massimo Carboni (sax alto), Emanuele Dau (tromba), Luca Uras (tromba), Gavino Mele (corno) Salvatore Moraccini (trombone), Roberto Greco (tuba), Luca Piana (batteria).

