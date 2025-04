In occasione della Giornata Mondiale della Terra, sabato 26 aprile, i volontari dell’associazione Plastic Free - Maria di Meglio e Grazia Nieddu - organizzano a Porto Torres l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, una mattinata dedicata alla raccolta della plastica e alla cura del territorio.

L’obiettivo è liberare la natura da plastica e rifiuti e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del rispetto per l’ambiente e del decoro urbano. L’evento, aperto a tutti, si pone l’obiettivo di contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente attraverso un’azione collettiva di pulizia in una zona urbana spesso trascurata, in questo caso si andrà a ripulire i parcheggi e l’area verde della zona di fronte al negozio della Elcom, punto di ritrovo dei partecipanti. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 27 aprile, dalle 16 alle 18, nella suggestiva cornice della Pineta di Abbacurrente: un’occasione per prendersi cura insieme del nostro territorio e restituire bellezza alla natura che ci circonda. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Porto Torres, che sostiene con convinzione azioni concrete a favore dell’ambiente.

