Ritorna la tradizione nella giornata della commemorazione dei morti. A Porto Torres, come ogni anno, si rispetta l’appuntamento con "Li mosthi mosthi", tradizionale iniziativa in programma il 2 novembre alle 15.30, rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata dall’associazione Intragnas in collaborazione con la parrocchia dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario.

I partecipanti potranno travestirsi, già da casa, con abiti di fantasia o con vecchi stracci, senza dimenticare il sacchetto per i dolcetti. Dopo il ritrovo presso le Cumbessias, nell’Atrio Comita della basilica di San Gavino, gruppi di bambini, qualcuno accompagnato dai propri genitori, si recheranno nelle vie, busseranno alle porte e richiederanno dolcetti e frutta secca, proprio come si faceva secondo le usanze di tanti anni fa.

Le strade si animeranno di colori. Rientrati alle Cumbessias ci saranno diversi giochi, una caccia al tesoro e tanto altro divertimento, con la collaborazione del dj Nero.

