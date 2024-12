Dopo il successo della prima edizione del 2023 ritorna da stasera, mercoledì 11 dicembre, “Natale a Porto Cervo”, con i Mercatini natalizi allestiti al centro del borgo smeraldino nella Passeggiata fino al giorno della Befana.

Luci, colori, il clima natalizio a rendere più bello il borgo turistico anche d’inverno: Porto Cervo celebra il Natale con un contorno di eventi ancora più ricco e divertente, quasi delle prove tecniche per un turismo in bassa stagione alla portata di tutti.

Nelle tante giornate di sole dell’inverso isolano le bellezze paesaggistiche e le meravigliose spiagge di Porto Cervo sono forse ancora più suggestive.

Il programma di eventi organizzato dal Consorzio Costa Smeralda e realizzato grazie al supporto di Smeralda Holding è inserito nel calendario “Incanto di Natale” del Comune di Arzachena che prevede un ricco cartellone nella cittadina e in tutti i borghi del territorio.

Il coinvolgimento attivo della Parrocchia Stella Maris, del Comitato Santa Teresina e delle associazioni Li Montimulesi, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso ha contribuito a popolare le dieci casette di legno con una variegata offerta di prodotti gastronomici e di articoli per lo shopping natalizio.

“Proseguono con il Comune di Arzachena le sinergie e sforzi congiunti con l’obiettivo condiviso di creare un’offerta di eventi di qualità per la nostra destinazione anche in altre stagioni diverse da quella estiva, rivolti sia alla comunità locale che vive qui tutto l’anno, ai consorziati, e ai turisti che scelgono la Costa Smeralda per le vacanze natalizie e che auspichiamo siano sempre più numerosi – spiega Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding e Vice Presidente del Consorzio Costa Smeralda - Tutti gli stakeholder del nostro territorio hanno lavorato con grande entusiasmo alla realizzazione di questo fantastico progetto di Natale”.

“Grazie a partner come Smeralda Holding e Consorzio Costa Smeralda, la proposta di intrattenimento e coinvolgimento di residenti e visitatori si rafforza anche in un’occasione speciale come il Natale - afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda - Il villaggio di Natale a Porto Cervo e tutti gli eventi organizzati nel borgo, e nell’intero territorio di Arzachena, sono la testimonianza che la destinazione ha molto da offrire in tutte le stagioni”.

L’apertura ufficiale della kermesse questa sera dalle 17 con la benedizione di don Giorgio Diana, parroco di Stella Maris e l’accensione del mercatino.

Un trionfo di luci e colori accompagnato dal coro dei bambini delle scuole Primarie di Abbiadori, al quale seguirà lo spettacolare evento delle “Invasioni lunari” con i suoi figuranti, luminescenti e le ariose coreografie dei trampolieri dai costumi futuribili e una succulenta chiusura con la classica polenta invernale.

Il mercatino sarà un appuntamento fisso che accompagnerà le festività a Porto Cervo tutte le settimane, dal giovedì alla domenica, dalle 17:30 alle ore 20:30 fino al giorno dell’Epifania.

Nel Mercatino saranno allestiti street food con degustazioni di piatti tipici, decorazioni natalizie, prodotti regionali di artigianato, dolci, souvenir e piccoli oggetti da regalo il tutto arricchito da concerti, animazione musicale e spettacoli per bambini.

Il programma di spettacoli del primo week end continua il 12 dicembre alle 18: appuntamento con l’illusionismo ed i fantastici giochi di prestigio del Mago Pirry.

Il giorno successivo alle 18 il Liga Duo capitanato da Emanuele Sibiriu che proporrà grandi successi italiani e molti capolavori di Luciano Ligabue.

La musica internazionale e le melodie anni ’70, ’80 e ’90 saranno il piatto forte della D’Amico Band che si esibirà sabato 14 alle 18 preceduta alle 17.30 dalla parata dei figuranti del Circo Maccus con i trampolieri ed i giocolieri virtuosi.

Domenica 15 sempre alle 18 spazio ai ballerini della compagnia di Danza Aristea di Arzachena, uno spettacolo coinvolgente e di grande suggestione.

Tutti gli eventi e le esposizioni saranno ad ingresso libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata