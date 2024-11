La nostra voce può aprire porte e conquistare ascoltatrici e ascoltatori, ma noi siamo in grado di sfruttare al massimo il suo potenziale? Per chi desidera esprimersi con maggiore efficacia e carisma, un corso di dizione, organizzato dal Crogiuolo, il centro di intervento teatrale fondato da Mario Faticoni, è una buona opportunità per trasformare il proprio modo di comunicare. Sotto la guida esperta dell’attrice Rita Atzeri, un percorso di 10 ore, suddiviso in incontri settimanali, può far scoprire i segreti di una dizione impeccabile.

A partire dal 14 novembre 2024, ogni giovedì alle 19, Casa Saddi, situata in via Enrico Toti 24 a Pirri, diventerà il tuo palcoscenico per l’espressione vocale. Il corso si rivolge a chiunque desideri migliorare la propria capacità di esprimersi con chiarezza e sicurezza, mantenendo viva l’attenzione degli interlocutori.

Con un programma che include esercizi di fonetica funzionale ed espressiva, apprenderai a gestire pause, ritmo e velocità di esposizione, mentre pratiche di respirazione e articolazione ti permetteranno di perfezionare il tuo suono. Impara a dominare la tua voce e a trasformarla in uno strumento di impatto.

