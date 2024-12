L’appuntamento sarà in Biblioteca, per i piccoli delle comunità di Palmas Arborea (inclusa la borgata di Tiria) e Siapiccia, in vista di Natale. La struttura di Palmas Arborea, infatti, ha organizzato due incontri di lettura e laboratori creativi a tema per i bambini dai 6 ai 10 anni: il primo, nella biblioteca del paese, riservata a massimo di 10 bambini partecipanti, a partire dalle 16.30; il secondo, sarà il giorno successivo, alla stessa ora, ma negli spazi della biblioteca di Tiria.

Per informazioni e iscrizioni si potrà contattare la biblioteca per telefono (0783028221) o via e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

A Siapiccia, invece, la Biblioteca comunale organizza l’attività “Aspettando il Natale in Biblioteca”, con letture ad alta voce e laboratorio creativo dedicato ai piccoli dai 3 ai 6 anni. L’appuntamento è per lunedì, alle 17. È necessaria l’iscrizione all’indirizzo e-mail bibliotecasiapiccia@tiscali.it.

