Sorprese, maschere e degustazioni con il Carnevale di Ollastra che ancora continua. Sabato 8 marzo appuntamento con la sfilata dei carri di Carnevale organizzata dal Comitato Sant’Ignazio 2025 in collaborazione con la Pro loco locale. Si comincia alle 14:30. La partenza è precisa da piazza San Sebastiano e poi via verto varie zone cdel paese on tante maschere e coriandoli. Previsti poi balli in maschera nei locali del centro fieristico, con musica a cura del dj Alex Zeta.

La festa continuerà anche domenica 9 marzo in piazza San Sebastiano per la tradizionale Pentolaccia. La Pro loco non farà mancare le zippole. La serata sarà animata dalla musica dal trio “A Ballare”, composto da Massimo Pitzalis, Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda. Non mancheranno le degustazioni di Vernaccia e il chiosco con panini e bibite sempre a cura del Comitato di San Costantino. Il Carnevale di Ollastra vede il patrocinio anche del Comune.

