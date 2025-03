Il Comune di Morgongiori ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al soggiorno socio-culturale in Polonia, tra Cracovia e i dintorni, previsto per giugno. L’iniziativa, organizzata dall’ente comunale, è dedicata in particolare ai cittadini residenti dai 60 anni in su, inclusi i coniugi o compagni, anche di età inferiore. Il soggiorno dovrebbe avere una durata di 5 giorni e 4 notti, presumibilmente dal 19 al 23 giugno. Gli interessati potranno presentare la richiesta all’Ufficio Protocollo o Servizi Sociali direttamente a mano, oppure tramite e-mail (protocollo@comune.morgongiori.ot.it o serviziosociale@comune.morgongiori.or.it) o via Pec (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it), entro il prossimo 13 marzo. La modulistica è reperibile presso gli uffici comunali.

