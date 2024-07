Artigianato artistico, tecnologia, antiquariato ed enogastronomia; sarà questo il “MoMe - Arzachena in fiera”, quattro serate nel centro storico, ideate dall’agenzia Enjoy Communication per il Comune.

Saranno l’11 e il 25 luglio, l’8 e il 22 agosto, dalle 19 alle 24. In esposizione ci saranno vintage, pezzi d'epoca e rari, foto, fumetti, arte digitale, modelli e stampe 3D, abbigliamento, calzature, accessori, bigiotteria, strumenti musicali, cartoline, francobolli, libri e riviste, dischi, quadri e stampe, tappeti e soprammobili, pizzi e merletti. Per la gastronomia: bottarga, tartufi, olio, salumi, pane e pasta fresca.

«Sono oltre 30 gli espositori da tutta l’Isola che saranno con noi per questa prima edizione del MoMe», afferma Viola Angioi, organizzatrice dell’evento. Si tratta «di un’occasione imperdibile per immergersi in un'esperienza multisensoriale che celebra la Sardegna attraverso la sua cultura e creatività, l’arte e il design, l’ingegno e l’innovazione, la tradizione e il rinnovamento», aggiunge Angioi. «In piazza Risorgimento, via Ruzittu e corso Garibaldi portiamo espositori e talentuosi artigiani a cui affianchiamo spettacoli, musica e laboratori, offrendo un'esperienza divertente ed educativa per tutta la famiglia», sono le parole di Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio.

