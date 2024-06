Novità importanti per la 63ª edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna che sarà inaugurata a Mogoro il 26 luglio e sarà visitabile fino 22 settembre. La più significativa è che la direzione artistica è stata affidata alla Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari, chiamata a coordinare una esposizione che nello spazio fieristico ospiterà oltre cento artigiani.

Gli amministratori comunali evidenziano il perché della scelta. «Dobbiamo essere pronti ai cambiamenti – afferma il sindaco Donato Cau - anche se resta invariato l’impegno che tutta la comunità mogorese per dare il meglio di se stessa». Sino a alle 12 di venerdì 28 giugno, si potrà presentare intanto la candidatura per la selezione di 12 operatori del territorio che per circa 60 giorni saranno chiamati a garantire l’accoglienza ad espositori e pubblico. Dal 2 luglio si svolgeranno i colloqui.

L’ assessore alle Attività produttive Francesco Serrenti, mette in luce il grande sforzo organizzativo: «Il personale del Comune e le cooperative interessate da anni collaborano in maniera perfetta, mentre sono in programma alcune sorprese che, riguarderanno i più giovani. Siamo convinti altresì come il nuovo allestimento del professor Carlo Atzeni, possa valorizzare al meglio i prodotti della Fiera».

Altro obiettivo è superare il fatturato di 300mila euro dello scorso anno e migliorare il numero degli 11. 233 visitatori.

