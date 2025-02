L’amministrazione comunale di Bono, in collaborazione con Liberos "Mens Sana", sensibile ai gravi fenomeni, caratterizzati da manifestazioni violente e intenzionali, di tipo verbale, fisico, sociale, ripetute nel tempo da parte di un singolo o da più persone, anche online (cyberbullismo), ha voluto dare il proprio contributo organizzando un incontro con Carlotta Cubeddu, esperta e autrice del libro “Social-mente”.

L’iniziativa è in programma sabato 15 febbraio alle ore 10 presso il Cineteatro Rex di Bono. Un momento importante che vede la partecipazione attiva di studenti, docenti ed esperti, uniti nella promozione di una cultura del rispetto e dell’inclusione.

Il 7 febbraio, infatti, è stata celebrata la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur. La legge 71/2017 integrata dalla nuova legge 70/2024 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e libero, inoltre prevede linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole. È una legge pensata sia per i colpevoli, che per le vittime.

