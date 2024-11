Ai nastri di partenza la IV edizione di Ethno’s Festival letterario, in programma dall’8 al 29 novembre a Martis e che racchiude letteratura, arte, performance e teatro. Ideato dall’Associazione Elighe Aps, che ne cura interamente l’organizzazione, è patrocinato dal comune di Martis e finanziato con il contributo della Regione Sardegna, Camera di Commercio con Salude&Trigu e con l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas.

Il festival e i suoi eventi rientrano sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) ed è reso possibile anche grazie al prezioso contributo di partner come il Sistema Bibliotecario Sbangl che ogni anno partecipa attivamente con le idee, laboratori e mostre originali. Nel centenario della morte di Franz Kafka, Ethno’s Festival celebra l’impatto incalcolabile che la penna e il pensiero di Kafka ha avuto sulla letteratura e la cultura, e si interroga sul significato della metamorfosi per noi, dando risposte concrete negli appuntamenti in programma dall’8 novembre al 29 novembre, in cinque serate tutte profondamente diverse e originali al tempo stesso.

Prima di tutto, Ethno’s è un festival che cresce. Ne sono prova i nomi nel cartellone principale. Ma è anche un festival che ascolta. La “direzione artistica” è sempre più condivisa: fra gli operatori del territorio, lo staff, i soci dell’associazione Elighe che ormai si fa interamente carico dell’organizzazione. Gli spettacoli, reading, performance, vedranno alternarsi sul palco Ginevra di Marco, Davide Toffolo nel suo connubio con Arrogalla, Denise Gueye con Marco Carta, Valerio Aprea, l’apprezzatissimo Claudio Morici che torna ad Ethno’s con un nuovo lavoro. La “lezione introduttiva” del festival, a cura di Giovanni Campus, in cui il tema del festival è esplicitato e raccontato, è ormai diventata uno spettacolo a se, che occupa una intera serata. Una produzione originale di Ethno’s che vede quest’anno la voce recitante di Maria Paola Cordella e le musiche del Maestro Luigi Frassetto con l’ospite speciale Enzo Favata ai sassofoni.

