Saranno tanti i centri storici della Marmilla che saranno illuminati dai grandi fuochi in onore di Sant’Antonio e San Sebastiano. Infatti, nei prossimi giorni anche nei paesi del Consorzio Turistico Due Giare si accenderanno i tradizionali falò.

Domani, ad Assolo, grazie al comitato di Sant’Antonio, alle 17 messa, processione, accensione e benedizione del falò.

Sabato, invece, appuntamenti ad Albagiara, Villa Verde e Pompu. Ad Albagiara, alle 18, l’accensione del fuoco di San Sebastiano, a cui seguirà cena e musica con il fisarmonicista Silvano Fadda nella Casa Museo di via Cagliari.

A Villa Verde, i riti di San Sebastiano sono affidati al comitato 2025 della Beata Vergine Assunta. Alle 19.30 l’accensione e la benedizione del falò e alle 20 la cena comunitaria in piazza San Sebastiano, a cui seguirà, alle 21, la musica del fisarmonicista Ignazio Mura. Domenica, alle 11.30, processione, messa e benedizione delle arance.

A Pompu, per San Sebastiano, Pro loco e comitato hanno previsto, dalle 19, l’accensione del falò in piazza Capitano Leo e, a seguire, musica e cena per tutti. La domenica, alle 10.30, processione e benedizione delle ceneri del falò.

Domenica a Curcuris e Sini gli ultimi appuntamenti. Alle 17, a Curcuris, la Festa Patronale di San Sebastiano, con messa, benedizione dei falò, fuochi d’artificio, musica e intrattenimento. A Sini, nel corso della serata “Su Fogadoni” in onore dei Santi Antonio, Sebastiano e Chiara.

