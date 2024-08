A Macomer "Marghine di pace ed altre storie", un’iniziativa giunta alla settima edizione, che mira a far conoscere e a sostenere i progetti di solidarietà e inclusione che l'associazione Sandalia sta portando avanti in Senegal e in Marocco.

Domani, poi giovedì e venerdì, saranno tre giorni intensi di manifestazioni, che avranno come partner il Centro Servizi Culturali, con la partecipazione anche dei Comuni di Macomer e Borore, oltre che delle associazioni Le Coeur sur le Main, Propositivo, il festival della Resilienza, il Centro Sportivo Sertinu, l'Asd Pizzinnos, l'associazione Amici del Libro e l'Asd Arcieri Marghine. Appuntamenti che vertono sull'integrazione e sull'educazione ambientale, attraverso lo sport, il cinema e i laboratori multiculturali per i bambini.

In programma appuntamenti per tutte le età, con i laboratori multiculturali, incontri culturali mondiali e la proiezione di film in piazza.

Si inizia domani mattina nelle ex caserme Mura (piazzale davanti al Centro Servizi Culturali e poi anche a Borore.

«L'iniziativa - dice Antonella Simula, del Centro Servizi Culturali - mira a far conoscere i progetti che l'associazione Sandalia ha all'attivo in Senegal e Marocco. Sarà però anche un momento di autofinanziamento per sostenere i progetti, favorendo anche la partenza di giovani studenti locali per fare un'esperienza di cooperazione e di missione in Senegal, in Marocco e anche dove arriva il progetto Sandalia».

© Riproduzione riservata